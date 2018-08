Luka Modric vil meget gerne et smut til Inter, der står klar med åbne arme, men der kan være en del problemer med det skifte

I går kunne vi fortælle, at Inter gerne ville have Luka Modric, og den kærlighed er åbenbart gengældt.

Football Espana skriver, at Modric også gerne vil væk fra Madrid, mens hans kone og agent Vanja Bosnic åbenbart har taget kontakt til Inter for at indlede forhandlinger. Men der er dog lige et par knaster undervejs.

Real er nok ikke så glade for at sælge, da de lige har mistet Cristiano Ronaldo til Juventus. Desuden har man kontrakt på Modric til 2020.

Kroaten får næsten 80 millioner kroner om året, og det kan selv Inter få svært ved at matche.

Og så er der den gode gamle Financial Fair Play-regel, der siger, at man skal kunne matche sine udgifter og indtægter.

Inter har allerede sikret sig Radja Nainggolan fra AS Roma, og de lurer også på Arturo Vidal fra Bayern München.

