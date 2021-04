Bayern München-stjernen David Alaba forventes snart at blive præsenteret i Real Madrid

Det bliver angiveligt på en femårig aftale til sommer, men østrigeren har endnu ikke skrevet under på en kontrakt. Det forventes at ske i de kommende uger, skriver Sky Sports.

David Alaba er blevet tilbudt en kontraktforlængelse af Bayern adskillige gange, men den østrigske landsholdsspiller har afvist alle de tilbud, han fik.

Det inkluderer et tilbud om ny kontrakt med de regerende Champions League-mestre, der ville indbringe Alaba over 110 millioner kroner om året.

David Alaba ser ud til at skifte til den spanske kongeklub i næste sæson. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere David Alaba ser ud til at skifte til den spanske kongeklub i næste sæson. Foto: MATTHEW CHILDS

Forsvarsspilleren har tilbragt 13 år i klubben og har vundet adskillige titler i sin tid i Tyskland.

Han har blandt andet vundet ni Bundesliga-titler og har to gange kunnet kalde sig Champions League-mester med klubben.

Det er en turbulent tid for Bayern i øjeblikket, der senest annoncerede, at den store forsvarsklippe Jérôme Boateng ligeledes forlader klubben efter sæsonen.

På trænerfronten har der været megen postyr, efter cheftræner Hansi Flick var dybt uenig med klubbens sportslige direktør, Hasan Salihamidzic, om Bayens transferpolitik.

Det medførte, at den succesrige tyske træner lørdag offentligt meldte ud, at han til sommer ønsker at opsige sin aftale, der oprindeligt skulle udløbe i 2023.