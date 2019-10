Florentino Perez har en helt tydelig plan.

Og den indbefatter ikke Christian Eriksen i det kommende vintertransfervindue. Eller i til sommer.

Det skriver den Madrid-baserede avis AS, der samtidig slår fast, hvilken superstjerne, Real Madrid-præsidenten satser alt på at hente.

'Hans blik er kun låst på PSG-angriberen Kylian Mbappe,' konstaterer mediet:

'Bortset fra et usandsynligt scenario, hvor Paul Pogba skulle blive mulig at købe i Manchester United (kun for at gøre træner Zinedine Zidane glad), vil Perez ikke spilde tid eller penge i januar og fokuserer nu udelukkende hele sin transferindsats på at gøre forarbejdet til at lokke Mbappe til Bernabeu til sommer.'

Det er ikke mere end små to uger siden, at Christian Eriksen prydede forsiderne af begge Madrid-avis, Marca og AS, med nærmest enslydende meldinger om, at danskeren var højaktuel i januars transfervindue.

Dengang var det dog også fremme, at det var dele af bestyrelsen, der ville have midtbanespilleren. Ikke præsident Florentino Perez.

AS skriver mandag, at det dog godt kan være, at Real Madrid alligevel henter spillere ind i januar-vinduet. På en betingelse: At der forinden bliver afhændet spillere.

Christian Eriksen fanget under mandagens træning, hvor han med holdkammeraterne forbereder sig til tirsdages Champions League-kamp mod Røde Stjerne. Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Christian Eriksen fanget under mandagens træning, hvor han med holdkammeraterne forbereder sig til tirsdages Champions League-kamp mod Røde Stjerne. Foto: JOHN SIBLEY

Det skulle især dreje sig om Mariano Díaz, Brahim Díaz og Isco. Samtidig skal det også prioriteres, at sommerens nyindkøb som Luka Jovic, Ferland Mendy og Rodrygo skal have mange flere spilleminutter, end de hidtil har fået.

Christian Eriksen er desuden ikke den eneste på listen over mulige forstærkninger til den Real Madrid-midtbane, der har været hårdt plaget af skader indtil videre. Her befinder sig også Sporting Lissabons Bruno Fernandes og Ajax' Donny van de Beek.

Trods en indtil videre skuffende sæson i Tottenham er Christian Eriksen, der er røget ind og ud af holdet, stadig et navn, der nævnes i de store europæiske klubber.

Senest er han igen blevet sat i forbindelse med PSG, mens Bayern München-legenden Lothar Matthäus omvendt har slået fast, at den danske landsholdsspiller ikke er god nok til den tyske klub.