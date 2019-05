Offentliggjort efter Champions League-finalen.

Sådan siger journalist Jaime Astrain i det spanske tv-program El Chiringuito om et Christian Eriksen-skifte til Real Madrid.

»Ifølge de oplysninger jeg har, som er fra en meget god hånd, har Real Madrid en spiller bundet fra det kommende år,« siger han i det spanske fodboldprogram.

»Det er Eriksen, spilleren fra Tottenham. Når Champions League-finalen slutter, bliver det offentliggjort,« siger Jaime Astrain.

¡INFORMACIÓN de @JaimeAstrain! "ERIKSEN será JUGADOR del REAL MADRID tras la FINAL de Champions". #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/LnOJpsix1D — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 21. maj 2019

Christian Eriksen har længe været et varmt navn på rygtebørsen, men danskeren er gennem flere måneder blevet sendt til den spanske hovedstad af en række medier.

Men nu bliver det konkret fra El Chiringuito, der mener at vide, at Eriksen bliver præsenteret hos kongeklubben efter Champions League-finalen, der spilles lørdag d. 1. juni.

En finale, som danskeren højst sandsynligt skal spille, idet hans klub Tottenham skal møde Liverpool.

Eriksen har kun et år tilbage af sin kontrakt i Tottenham. Derfor kan London-klubben have en interesse i at sælge danskeren, der har en høj markedsværdi (knap 635 mio. kr. ifølge Transfermarkt), inden han kan forlade klubben gratis.

Tottenham vil ikke have Gareth Bale retur. Med Eriksen bliver Real Madrid-spiller i det kommende år. Jaime Astrain, journalist i El Chiringuito.

Angiveligt er danskeren ønsket af Real Madrid-træneren Zinedine Zidane, der er kommet tilbage til klubben under et år efter, han forlod den.

»Jeg er også blevet fortalt, at Tottenham ikke vil have Bale retur. Men Eriksen bliver Real Madrid-spiller i det kommende år,« siger Jaime Astrain.

I denne sæson har Christian Eriksen leveret 10 mål og 17 målgivende afleveringer i 50 kampe.

Han kom til Tottenham fra Ajax Amsterdam i 2013 for knap 100 mio. kr.