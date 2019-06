Der er opstået alvorlige problemer i flirten mellem Christian Eriksen og Real Madrid.

I hvert fald hvis man skal tro det spanske medie Sport.

Mediet skriver nemlig, at Real Madrids interesse i Eriksen er kølnet af på grund af Tottenhams priskrav.

Tottenham forlanger angiveligt 120 millioner euro (896 mio. kr., red.), men Real Madrid mener, at 75 millioner euro (560 mio kr., red.) er en mere fair pris.

Ifølge Sports oplysninger er Real-præsident Florentino Perez ganske enkelt ikke villig til at betale så mange penge for danskeren, der har kontraktudløb om et år.

»Perez mener ikke, Eriksen er en pris værd, som normalt er reserveret til ’Galaticos’ (superstjerner, red.),« står der i artiklen.

Sport skriver samtidig, at danskerens lejr skulle have lagt pres på Real Madrid for at få en afklaring.

»Eriksen har truet med at underskrive en ny aftale med Nordlondon-klubben, hvis de (Real Madrid, red.) ikke gør en indsats for at sikre skiftet,« fremgår det af artiklen, hvor der også sættes spørgsmålstegn ved Zinedine Zidanes dedikation til en Christian Eriksen-transfer.

Ifølge Sport ser Real Madrid-manageren nemlig slet ikke danskeren som en prioritet, og han foretrækker i stedet Manchester United-stjernen Paul Pogba.

Status lige nu skulle være, at Real Madrid vil lade tingene køle ned og vende tilbage til Tottenham senere i transfervinduet, hvor håbet så er, at englænderne vil være nødt til at acceptere et lavere bud på Christian Eriksen.

Mens der er gået hårdknude i Eriksen-transferen, går det mere problemfrit for Real Madrid i forhold til nogle af de øvrige emner, som klubben har udset sig.

Således har klubben allerede hentet to forstærkninger i denne uge.

Først blev købet af angriberen Luka Jovic officielt tirsdag, og fredag kunne Real Madrid så offentliggøre, at man har købt Eden Hazard af Chelsea.