Den skulle være sikker.

21-årige Luka Jovic har taget fodboldverdenen med storm - og efter sommerferien kan han kalde sig Real Madrid-spiller.

Det er det store medie Sky, hvis tyske afdeling mener at vide, at det er fakta, at den serbiske måltyv allerede nu er blevet købt af Real Madrid, og at der altså blot mangler en offentliggørelse.

Ifølge Sky smider Real Madrid hele 60 millioner euro på bordet for Luka Jovic, hvilket svarer til lige i underkanten af 450 millioner danske kroner.

Luka Jovic jubler over sin scoring mod Chelsea i Europa League-semifinalen. Foto: WILL OLIVER Vis mere Luka Jovic jubler over sin scoring mod Chelsea i Europa League-semifinalen. Foto: WILL OLIVER

Det matcher et beløb, der tidligere på måneden også blev rapporteret af spanske AS.

Real Madrid køber Jovic af Eintracht Frankfurt, hvor han har haft stor succes med 17 Bundesliga-kasser i 31 kampe.

Serberen har været en stor faktor bag Frankfurts fornemme sæson, hvor man dog i ligaen er gået i stå og 'kun' indtager en sjetteplads efter undervejs at have ligget nummer fire.

Samtidig har Jovic også nettet 10 gange i Europa League, blandt andet i begge semifinaleopgør mod Chelsea, hvor Frankfurt tabte efter straffesparkskonkurrence.

Af den store transfersum skal 10,5 millioner euro betales videre fra Frankfurt til Benfica, der sikrede sig en solid videresalgsklausul på Jovic.

Faktisk spiller Jovic i øjeblikket på en lejeaftale fra Benfica. Men efter stor succes i klubben valgt Frankfurt at indløse Jovic' frikøbsklausul på syv millioner euro i april, så han officielt skifter til den tyske klub 1. juli.

Det bliver dog formentlig et ganske kort ophold som 'ægte' Frankfurt-spiller for Jovic, der ifølge Skys oplysninger kan se frem til en samlet løn på omkring 50 millioner euro fordelt over fem år.

Jovic har da også længe været rygtet til flere storklubber, hvor både Barcelona og Paris Saint-Germain skulle have bejlet til den serbiske stjerne.