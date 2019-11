En gigantisk fodboldhandel kan være på vej.

Real Madrid skulle angiveligt forberede et bud på 70 millioner pund - svarende til 605 millioner kroner - PLUS Gareth Bale for at få fingrene i Manchester City-stjernen Raheem Sterling.

Det skriver Sky Sports.

Sterlings præstationer vil blive nøje overvåget af Real Madrids talentspejdere til Englands kommende landskampe.

Raheem Sterling har scoret imponerende 13 mål i 15 kampe denne sæson. Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Raheem Sterling har scoret imponerende 13 mål i 15 kampe denne sæson. Foto: JASON CAIRNDUFF

Den engelske fodboldspiller har heller ikke lagt skjul på, at han gerne vil spille i La Liga en dag. Derfor forestiller Real Madrid-præsident Florentino Perez sig en kæmpehandel, da Bale tidligere har udtrykt et ønske om at forlade Real Madrid.

Problemet er bare, at Manchester City angiveligt ikke er interesseret i Gareth Bale. Men at Bale vil forlade Spanien, lader til at være en realitet.

Ifølge den spanske radiostation Cadena Ser vil Bale allerede væk fra klubben i januar, men træner Zinedine Zidane vil gerne holde på stjernen.

Der har længe været rygter om, at Bale, som har kontrakt til 2022, er på vej væk fra Real Madrid, og waliseren insisterer på, at Real Madrid skal kigge på nogle af buddene på ham, der primært kommer fra Kina.

Gareth Bale har aldrig formået at slå til i Real Madrid på trods af seks år i klubben. Foto: JAVIER BARBANCHO Vis mere Gareth Bale har aldrig formået at slå til i Real Madrid på trods af seks år i klubben. Foto: JAVIER BARBANCHO

Allerede i sommer var Bale-rygterne omkring Kina allerede brandvarme, hvor især den den kinesiske klub Jiangsu Suning var meget interesseret.

I ellevte time brød aftalen dog sammen, meldte BBC. Det skyldtes, at Bales familie ønskede, at han skulle genoverveje beslutningen om at flytte til Asien. I Madrid er Bale relativt tæt på Wales, men hvis turen var gået til Kina, havde familien haft betydeligt længere hjem, og det ville Bales kone, Emma Rhys-Jones, meget nødigt ud i, skriver BBC.

Sky Sports skriver også, at der sidste sommer pågik møder mellem Sterling og Real Madrid, men parterne nåede ikke til enighed.

Raheem Sterling har kontrakt med Manchester City frem til 2023. Siden han kom til klubben i 2015, har han spillet 206 kampe.