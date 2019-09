23 millioner kroner.

Det er hvad Martin Ødegaards far, Hans Erik Ødeggard, fik, da sønnen skrev under på en aftale med Real Madrid i 2015.

Penge han vil få ved officielt at være assistenttræner for Real Madrids U11-hold .

Det oplyser det norske medie VG på baggrund af kontrakter, regneark og interne beskeder som de har fået adgang til gennem fodboldlækagen, Football Leaks.

Alle de store europæiske klubber var dengang i vinteren 2015 interesseret i det 16-årige stortalent, men valget faldt på Real Madrid, og det unge talent skrev en kontrakt gældende tre og et halvt år.

Det samme gjorde altså Martin Ødegaards far, som fik en rolle som assistenttræner i ungdomsafdelingen til en årsløn på 750.000 kr.

Men oveni den årsløn kom der et engangsbeløb på 23 millioner kroner.

Et års tid efter at Ødegaard skrev under, begyndte centrale personer i Real Madrid at tale om Hans Erik Ødegaards høje løn.

Martin Ødegaard da han blev præsenteret i Real Madrid i januar 2015. Foto: BALLESTEROS Vis mere Martin Ødegaard da han blev præsenteret i Real Madrid i januar 2015. Foto: BALLESTEROS

I nogle af de beskeder som VG er kommet i besiddelse af afsløres det, at hans høje løn som U11-træner var usædvanlig:

'Jeg har tjekket omkostningerne ved Castilla-trænere (trænere for reserveteamet, tidsskriftsnotat), og vi har en enorm forskel, når det gælder Ødegaards far. Vi placerede ham som træner hos Castilla, selvom han ikke har nogen funktion der, for ikke at få et forkert billede af udgifterne til de andre ungdomstrænere,' skrev en medarbejder i klubben til en anden.

'Omkostningerne til Ødegaards far i 2015/2016 er 957.143 euro (100.000 i løn plus 857.143 euro, hvilket er en proportional del af kontraktbonusen på tre millioner euro, der blev delt over de 3,5 år i den kontrakt, som spilleren underskrev,' fortsatte han.

Et excel-ark som VG også er kommet i besiddelse af viser, at andre ungdomstrænere til sammenligning tjente 12.000 euro om året.

Zinedine Zidane. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU Vis mere Zinedine Zidane. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Da Zinedine Zidane var træner for Castilla tjente han 600.000 euro om året mod Hans Erik Ødegaards 957.143 euro om året.

VG viste de vilde tal til den norske advokat Per A. Flod som kommenterede på tallene:

»Det er en vanvittig sum, og åbenlyst en skjult sag i overgangen til Martin Ødegaard. Der er ingen tvivl om det. Du arbejder ikke som ungdomstræner i Real Madrid for 30 millioner norske kroner over tre og et halvt år. Der er ingen klub i verden, der ville have betalt det.«

I England er det ulovligt at tilbyde penge direkte eller indirekte til forældre til spillere under 18 år.

Andreas Christensen i duel med FC Barcelonas Antoine Griezmann. Foto: KIM KYUNG-HOON Vis mere Andreas Christensen i duel med FC Barcelonas Antoine Griezmann. Foto: KIM KYUNG-HOON

Alligevel modtog Andreas Christensens far også millioner, da danskeren skiftede til Chelsea som 16-årig.

Hans Erik Ødegaard havde i sæsonen før fungeret som assistenttræner for Mjøndalen i den næstbedste norske liga, hvor han hjalp dem til oprykning.

VG har forsøgt at få en kommentar fra Real Madrid eller Hans Erik Ødegaard omkring den vilde løn og kontrakten,

Men uden held.