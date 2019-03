Neymar var rasende.

Ikke nok med at han fra sidelinjen så, at Paris Saint-Germain røg ud af Champions League onsdag aften, så mente Neymar også, at det var dommerens skyld.

Og brasilianeren var ifølge den franske radiostation RMC så vred, at han måtte holdes tilbage af personale fra PSG efter kampen. Det skriver Independent.

»Neymar endte i mellemgangen, hvor han forsøgte at komme hen til dommerne, inden han blev holdt tilbage af PSG-personalet,« lyder det.

Neymar var rasende efter kampen. Foto: YOAN VALAT Vis mere Neymar var rasende efter kampen. Foto: YOAN VALAT

Det var straffesparket, Manchester United fik tilkendt i tillægstiden efter en VAR-kendelse, der gjorde Neymar vred. Brasilianeren, der selv var skadet kunne fra tribunen se, hvordan slovenske Damir Skomina pegede på pletten i overtiden, da bolden ramte Presnel Kimpembe på armen.

Marcus Rashford hamrede kuglen i kassen og sendte Manchester United videre i den prestigefyldte turnering. Samlet sluttede de to opgør 3-3, og da onsdagens opgør, som Manchester United vandt 3-1 blev spillet i Paris, gik Ole Gunnar Solskjærs mandskab videre på reglen om udebanemål.

Allerede sent i går aftes udtrykte Neymar sin vrede på de sociale medier.

'Det er skammeligt!' skrev Neymar på sin Instagram-profil til et billede af bolden, der rammer Kimpembe på armen.

Neymar så kampen fra tribunen. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Neymar så kampen fra tribunen. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

'Alligevel lader de fire fyre, som ikke forstår fodbold, se langsom gengivelse på video. Dette sker bare ikke! Hvordan i alverden skal han tage hånden ud, når han har ryggen til! Åh, I kan bare fucke af!' lød de vrede ord fra den brasilianske superstjerne efter Paris Saint-Germains exit i 1/8-finalen - for tredje år i træk

PSG havde ellers vundet det første opgør på Old Trafford 2-0 og lignende en (selv-)sikker samlet vinder, men fra start i kampen gik det galt, da holdet fik en scoring imod sig.

De franske stjerner kæmpede sig dog tilbage i opgøret og stod til at avancere mod et skadesplaget United-mandskab, da straffesparksepisoden fandt sted.

»Vi var på vej mod noget godt, men alligevel sluttede det her i 1/8-finalen igen. Sådan er fodbold, og jeg håber, at vores fans kan tilgive os,« sagde Neymars Jr.'s landsmand og PSG-anfører Thiago Silva efter opgøret.