Au revoir, Neymar!

Noget kunne tyde på, at den brasilianske superstjerne er færdig i Paris Saint-Germain, da den franske storklub ikke længere ønsker at holde på ham mod hans vilje.

Det skriver det spanske medie Sport, som henviser til det franske medie Paris United.

Paris-klubben har ikke længere 27-årige Neymar i tankerne, hvis kontrakt udløber i sommeren 2022, når klubbens fremtidsplaner skal lægges.

Neymar Jr. i kamp for Paris Saint-Germain i denne sæson. Foto: YOAN VALAT Vis mere Neymar Jr. i kamp for Paris Saint-Germain i denne sæson. Foto: YOAN VALAT

For efter én af verdens største transfersagaer, hvor den brasilianske angriber flirtede med et sommerskifte tilbage til FC Barcelona, som han spillede for fra 2013 til 2017, har PSG nu droppet deres forsøg på at få Neymar til at forlænge sin kontrakt.

Ifølge mediet gider PSG's sportsdirektør, Leonardo, ikke længere bruge kræfter på at få Neymar på andre tanker, da det kun vil være spild af tid og penge.

Tidligere på året fortalte den brasilianske fodboldspiller, at han ikke længere ønskede at være en del af den franske klub.

»Alle vidste, at jeg gerne ville forlade PSG,« lød det fra Neymar tilbage i september.

27-årige Neymar Jr. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON Vis mere 27-årige Neymar Jr. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON

Brasilianerens forhold til sportsdirektøren er eftersigende ikke for alt godt, og det skulle blandt andet have betydet, at Leonardo var med til at sætte en stopper for sommerskiftet til FC Barcelona.

Men nu, hvor Neymar ikke længere er en del af franskmændenes planer, bliver der i stedet flere midler til at forhandle kontrakter på plads med nogle af klubbens andre stjerner.

Forlængelser med Kylian Mbappé og Marco Veratti skulle ifølge mediet være den franske storklubs førsteprioriteter.

Grundet flere skader har Neymar kun spillet seks kampe med fire mål til følge i denne sæson.