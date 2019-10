En ny storklub har meldt sig ind i jagten på Christian Eriksen.

Og ja, der er nu skrevet op det rigtig, rigtig mange gange, men når Danmarks største fodboldstjerne er eftertragtet af Europas største klubber, er det værd at følge op på.

Denne gang er det franske Paris Saint-Germain, der har udset sig den danske midtbanespiller. Det er ikke første gang, at den stenrige franske hovedstadsklub melder sig i dén transfer-saga. Det melder det britiske medie Daily Mail.

Længe har Real Madrid set ud til at være favoritter til at sikre sig Eriksens underskrift, men de planer har PSG tænkt sig at spolere.

Christian Eriksen har sin sværeste tid i Tottenham, har han for nyligt erklæret. Her ses han i 3-0 nederlaget til Brighton. Foto: GLYN KIRK Vis mere Christian Eriksen har sin sværeste tid i Tottenham, har han for nyligt erklæret. Her ses han i 3-0 nederlaget til Brighton. Foto: GLYN KIRK

Den franske storklub har planlagt at rydde op på midtbanen til sommer og skille sig af med skuffelser som argentinske Leandro Paredes og tyske Julian Draxler for at gøre plads til Eriksen.

Særligt Paredes har været ringe i PSG, siden klubben hentede ham i januar i år for knap 300 millioner kroner.

Tottenham, som har givet op i forhold til at forlænge med den danske stjerne, er interesseret i at sælge Eriksen allerede til januar for at sikre sig en transfersum.

Venter klubben til sommeren 2020 kan Eriksen gå gratis, og det er her, de store klubber ligger på rov for at sikre sig en klassespiller uden at skulle betale Tottenham en rød reje for ham.

For danskeren kan det også betale sig at vente til sommeren 2020.

Skifter en spiller på fri transfer er det nemlig skikken, at spilleren får udbetalt en stor sign-on bonus i forbindelse med skiftet.

Og her kan Eriksen score kassen, hvis han skriver med en af Europas største klubber.

Christian Eriksen kom til Tottenham i sommeren 2013.