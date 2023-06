Cheftræner for Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, er sammen med sin søn blevet anholdt for at have udøvet racisme og islamofobi i sin tid som træner i OGC Nice.

Det skriver det franske medie RMC Sport.

Christophe Galtier og hans søn John Valovic-Galtier blev anholdt i morges i Nice i forbindelse med en større sag om mistanke om diskrimination i Ligue 1-klubben OGC Nice, hvor Kasper Schmeichel spiller.

Det er den offentlige anklager i den sydfranske storby, som kører sagen, hvor PSG-træneren, der tidligere har stået i spidsen for OGC Nice, nu er anholdt.

Nu har politiet 24 timer til at afhøre den 56-årige franske træner, som ventes at blive fyret fra den parisiske storklub denne sommer efter en skuffende sæson, som dog kastede et ventet, men ikke prangende mesterskab af sig.

Politiet undersøger Galtier for at have ytret sig i racistiske og islamofobiske vendinger omkring spillere, da Galtier var træner i OGC Nice i 2022-sæsonen, hvor han havde Kasper Dolberg i sin trup.