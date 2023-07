Kylian Mbappé har fået lov til at tale med den saudiarabiske klub Al Hilal.

Ifølge Sky Sports har Paris Saint-Germain accepteret Al Hilals kæmpemæssige bud på den franske verdensstjerne.

Tidligere mandag bekræftede klubben, at den havde modtaget et bud på 2,2 milliarder kroner for Mbappé.

Og nu skulle PSG altså have givet stjernespilleren lov til at forhandle med saudiaraberne.

Mbappé har ellers længe været sat i forbindelse med Real Madrid, men Al Hilal skulle altså have overhalet den spanske kongeklub med et gigantisk tilbud, der slår alle rekorder.

Saudi-Arabien har de seneste måneder shoppet amok og hentet utallige store profiler til landets liga.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Marcelo Brozovic og Roberto Firmino er bare nogle af de stjerner, der har takket ja til ørkenstatens vanvittige summer.

Opdateres...