De har lige sagt farvel til Jess Thorup.

Og i Genk er de tilsyneladende glade for danskere, for det er endnu en af slagsen, der angiveligt står højt oppe på ønskelisten.

For den belgiske storklub har FC Midtjyllands Brian Priske meget højt oppe i feltet af navne, som de kunne tænke sig som den nye træner i klubben, skriver det lokale medie HBVL.

Også ifølge B.T.s oplysninger står Brian Priske på Genks ønskeliste, og det har han gjort, allerede inden Jess Thorup blev ansat for knap to måneder siden. Dog ønsker den belgiske klub ikke at betale meget for en ny træner, og derfor kan økonomien blive en stopklods.

Den belgiske storklub er heller ikke helt ukendt land for Priske, da han i sin aktive karriere spillede der fra 2003 til 2005.

Tidligere har der været skrevet en del om Marc Brys som topkandidat til at overtage det ledige trænersæde, men ham bliver det ikke, melder flere belgiske medier - heriblandt også HLN.

Den 58-årige Brys har selv takket nej til at overtage Genk-tøjlerne fra Jess Thorup, og i stedet har den belgiske klub nu rettet et sigtekorn mod Herning.

Jess Thorup blev offentliggjort som Genk-træner den 24. september i år, og han skrev under på en tre-årig kontrakt. Men han blev der som bekendt kun i seks uger, for han takkede ja, da FC København kom på banen og ville have ham som Ståle Solbakkens afløser.

Brian Priske blev i august 2019 cheftræner for FC Midtjylland, som han i foråret førte til det danske mesterskab og lige nu spiller Champions League med. Han har pånær et kort ophold i FCK været ansat i FC Midtjylland siden 2011.

Ad to omgange har han været assistenttræner for Jess Thorup, som forlod Danmark og Herning for at drage til først Gent, som han blev fyret fra i starten af sæsonen, og siden skiftede han så til Genk.

Den 43-årige Superliga-træner har kontrakt med mestrene indtil sommeren 2023.