En af 'Saints' største stjerner ser nu endegyldigt ud til at være på vej væk.

Virgil van Dijk har længe villet forlade Southampton, men klubben har gang på gang stoppet forsvarsspilleren i et skifte.

Men nu ser en transfer alligevel tættere på at være en realitet, end nogensinde før.

Det engelske medie Telegraph fortæller nemlig, at førerholdet i Premier League, Manchester City, er ude efter hollænderen og skulle være klar til at betale lige over 500 millioner kroner for ham. Angiveligt for næsen af Premier League-rivalerne Liverpool og Chelsea.

Og det har givet ekstra benzin på målet omkring rygterne af en kæmpe transfer, at Virgil van Dijk tirsdag ikke er rejst med den øvrige Southampton-trup til London for at spille mod Tottenham i Premier League. Se Harry Kane score hattrick i dén kamp øverst i artiklen



Virgil van Dijk hasn't travelled with the #SaintsFC squad today. Do the maths! — Adam Leitch (@adamleitchsport) 26. december 2017

Adam Leitch, som er sportsredaktør Southampton-mediet Southern Daily Echo, skriver på Twitter, at hollænderen ikke er med i Southamptons trup mod Tottenham.

»Tænk selv,« skriver han - med henvisning til at han regner med, at Virgil van Dijk inden længe kommer til at repræsentere Manchester City.

»Der er mange spekulationer lige nu, men vi må vente til januar for at se,« sagde Southampton-træner Mauricio Pellegrino før tirsdagens kamp.

Virgil van Dijk har spillet i Southampton siden 2015. Han var tæt på et skifte til Liverpool i sommer, men Southampton stoppede transferen i sidste sekund.