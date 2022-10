Lyt til artiklen

Den danske træner Bo Svensson er et varmt navn i Premier League.

Han har over de seneste år har været en stor succes i tyske Mainz, og er nu blevet kædet sammen med Premier League-klubben Wolverhampton, efter de fyrede cheftræner Bruno Lage søndag.

Det er engelske The Telegraph, der skriver, at den 43-årige træner er én af to trænere på ønskelisten i Premier League-klubben.

Han er sammen med Sevilla-træner Julen Lopetegui topkandidat til at overtage posten i Wolverhampton ifølge det engelske medie.

Bo Svensson. Foto: Tom Weller Vis mere Bo Svensson. Foto: Tom Weller

»Julen Lopetegui og Bo Svensson er Wolves' topkandidater efter fyringen af Bruno Lage. Wolves er tæt på at færdiggøre deres liste over træneremner, der kan afløse Lage. Sevillas Lopetegui og Mainz' Svensson står efter sigende højt på listen over de kandidater,« skriver The Telegraph.

Ifølge det engelske medie afhænger en ansættelse af Julen Lopetegui af, at han bliver fyret i den spanske storklub efter en meget skidt start på sæsonen, hvor det senest blev til et nederlag hjemme mod Atlético Madrid.

Bo Svensson blev for nylig kædet sammen med trænerjobbet i Brighton, da Premier League-klubbens nu tidligere cheftræner Graham Potter overtog trænersædet i Chelsea.

I den forbindelse snakkede B.T. med Bo Svensson og spurgte ind til, hvad han sagde til at være på ønskelisten i en Premier League-klub.

»Det er da smigrende, hvis det er rigtigt. Ellers har jeg ikke så meget at forholde mig til lige nu – for mit vedkommende er det ikke konkret lige nu. Men hvis der er hold i det, er jeg da smigret over det – uden at sige alt for meget andet om det,« sagde Bo Svensson i den forbindelse.