Premier League håber på at kunne spille kampe igen i starten af juni og være færdig inden udgangen af juli.

Den bedste engelske fodboldrække kan være i gang igen i starten af juni.

Det er hvert fald ligaens håb at kunne starte op igen 8. juni og være færdig inden udgangen af juli.

Det mener britiske BBC at vide.

Det vil kræve, at klubberne kan træne som normalt fra 18. maj, lyder det.

De 20 klubber vil på et møde fredag diskutere mulighederne for en genoptagelse af ligaen, skriver BBC.

Her vil det også blive diskuteret, hvilke stadioner der skal bruges til at spille kampe på - om det bliver et begrænset antal, eller om kampene skal spilles på neutrale stadioner.

Det forventes, at alle kampe efter en eventuel genoptagelse vil blive spillet bag lukkede døre uden tilskuere.

En genstart af Premier League afhænger dog i sidste ende af, om de britiske myndigheders retningslinjer kan overholdes, skriver BBC.

Mandag åbnede Arsenal, West Ham og Brighton klubbernes træningsanlæg for spillere, så de kan træne individuelt.

Premier League har været sat på pause siden 13. marts på grund af coronavirus.

92 kampe mangler at blive spillet. De fleste klubber mangler at spille ni kampe, mens enkelte mangler ti.

Liverpool fører suverænt med 25 point ned til Manchester City på andenpladsen.

/ritzau/