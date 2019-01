Politiet i Las Vegas har udstedt en kendelse om at få Cristianos Ronaldo forbindelse med en voldtægtssag.

Det skriver Wall Street Journal ifølge VG.

Politiet har ifølge mediet fundet DNA på en kjole fra det påståede voldtægtsoffer fra en sag, der daterer tilbage til 2009, og de ønsker nu at finde ud af, om den portugisiske fodboldstjernes DNA matchher.

Derfor har man begæret at få få Ronaldo til at aflægge en DNA-prøve i sagen, der stadig efterforskes ni år efter, den angiveligt skulle have fundet sted.

Politiet har angiveligt fundet DNA på en kjole fra det påståede voldtægtsoffer fra en sag, der daterer tilbage til 2009, og de ønsker nu at finde ud af, om det matcher med Ronaldo. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Politiet har angiveligt fundet DNA på en kjole fra det påståede voldtægtsoffer fra en sag, der daterer tilbage til 2009, og de ønsker nu at finde ud af, om det matcher med Ronaldo. Foto: MARCO BERTORELLO

De amerikanske myndigheder har derfor sendt deres dokumenter og materiale til de italienske myndigheder. Selv har Cristiano Ronaldo og hans advokater afvist samtlige anklager, da sagen for alvor begyndte at rulle igen tilbage i efteråret 2018.

I oktober blev fodboldstjernen sagsgøt af en amerikansk kvinde, Kathryn Mayorga, der hævede, at Ronaldo voldtog hende på et hotelværelse i Las Vegas i 2009.

Ifølge Mayorga skulle Ronaldo have indgået et forlig, hvor han betalte hende 375.000 dollars svarende til cirka 2,6 millioner kroner for hendes tavshed. Det afslørede Der Spiegel allerede i 2017.

Mayorga skulle ifølge Wall Street Journal gennem sin nye advokat have indleveret en civil klage til det amerikanske retsvæsen for at få tavshedserklæringen ophævet.