Manchester United-stjernen Paul Pogba er blevet sat i forbindelse med et skifte til Real Madrid, og nu er der en ny udvikling i sagen.

Pogba og Real Madrid har forhandlet de personlige vilkår på plads, og dermed mangler den spanske kongeklub blot at blive enige med Manchester United om købssummen.

Det mener det spanske medie AS i hvert fald at vide.

Ifølge AS har Real Madrid stillet Paul Pogba en årsløn på 12 millioner euro (cirka 90 millioner kroner, red.) i udsigt. Og det er altså vel at mærke efter skat.

Det vil betyde, at Pogba stiger i løn, da han efter AS' oplysninger tjener 10 millioner euro i Manchester United.

Real Madrid-manager Zinedine Zidane arbejder i kulisserne på at sætte et slagkraftigt hold sammen til næste sæson, så 'Los Blancos' igen kan kæmpe med om titlerne.

Og her har han angiveligt Paul Pogba øverst på ønskesedlen.

Zinedine Zidane lægger da heller ikke skjul på, at han er begejstret for landsmanden Pogba.

»Jeg er en stor fan, det er ikke noget nyt. Jeg kender ham personligt. Når han stopper i United, hvorfor skulle han så ikke komme her?« har Zidane tidligere sagt om mulighederne for, at Pogba skifter til Real Madrid.

Men før et eventuelt skifte kan blive en realitet, mangler Real Madrid og Manchester United altså at finde fælles fodslag om Pogbas prisskilt, hvis man skal tro AS' oplysninger. Og det bliver formentlig ikke helt problemfrit.

Manchester United købte Paul Pogba for godt 800 millioner kroner i sommeren 2016, hvilket dengang gjorde ham til verdens dyreste fodboldspiller, og man kunne forestille sig, at De Røde Djævle ikke er interesseret i at tabe penge på et salg af den franske stjerne.

Dermed har vi sandsynligvis næppe hørt det sidste omkring prisen på Paul Pogba.