Andrea Pirlo er godt i gang med udrensningen i Juventus.

Det kommer angiveligt til at koste yderligere to stjerner deres job i den italienske storklub.

Ifølge den italienske transferekspert Fabrizio Romano har den argentinske angriber Gonzalo Higuain og den tyske midtbanespiller Sami Khedira begge fået besked på, at deres kontrakter vil blive ophævet øjeblikkeligt, et år før tid.

'De er ude af Pirlos projekt,' som Fabrizio Romano beskriver det på Twitter.

Ifølge journalisten forhandles der nu om, hvordan de økonomiske detaljer kan tilfredsstille alle parter.

Andrea Pirlo er gået i gang med at få plads til nye kræfter på Juventus-holdet, der trods erobringen af det niende italienske mesterskab på stribe i den netop overståede sæson undervejs fik massiv kritik af spillestil og en aldrende trup.

Det ser altså nu til at koste de aldrende Gonzalo Higuain og Sami Khedira fremtiden i klubben.

Franske Blaise Matuidi har tidligere på måneden på samme vis fået ophævet sin kontrakt og er nu i amerikanske Inter Miami, og der har været rygter fremme om, at selv Cristiano Ronaldo skulle være til salg.

Også Miralem Pjanic er sendt til FC Barcelona til fordel for brasilianske Arthur, der tager turen den modsatte vej. Samtidig støder det svenske stortalent Dejan Kulusevski til denne sommer.

Maurizio Sarri blev fyret i Juventus umiddelbart efter, at franske Lyon overraskende sendte den italienske klub ud af Champions League. Hurtigt herefter blev Andrea Pirlo præsenteret som ny mand i spidsen for mesterholdet, efter at han egentlig 'bare' skulle have været U23-træner.