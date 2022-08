Lyt til artiklen

Det kom som et chok for mange, da FC Barcelona-ikonet Gerard Piqué og popsangeren Shakira gik fra hinanden i juni efter 12 år.

Nu ligner det, at den spanske forsvarsspiller allerede har fundet sig en ny og yngre kæreste.

Ifølge det britiske medie The Sun er Piqué blevet kærester med den 23-årige Clara Chia Marti.

»De har været stille om deres forhold, men alle omkring dem ved, hvad der foregår,« siger en kilde tæt på Barcelona-stjernens nye kæreste til The Sun.

FC Barcelona-ikonet Gerard Piqué. Foto: PABLO MORANO Vis mere FC Barcelona-ikonet Gerard Piqué. Foto: PABLO MORANO

Piqué og Shakira mødte hinanden under indspilningerne til popsangerindens famøse sang fra VM i Sydafrika i 2010, 'Waka Waka (This time for Africa)'. De har sammen to børn.

Ifølge The Sun er Clara Marti ansat i Piqués eventfirma, Kosmos, og det er angivelig også derigennem, at det nye par har mødt hinanden.

Folk omkring det nye par har hjulpet med at holde romancen hemmelig og sågar slettet Claras konti på sociale medier, så der ikke kan findes fotos af hende.

»Det får hans venner til at tænke, at han faktisk er meget seriøs omkring deres forhold,« fortæller kilden til The Sun.