Er Pione Sisto Celta Vigo-spiller efter sommerens transfervindue?

Noget kan tyde på, at der skal forandring til. For den 24-årige dansker er langt fra første man på holdkortet for tiden.

Den store, spanske medie Marca har taget pulsen på Sistos fremtid i klubben, og det lover ikke godt.

I en artikel om den danske tekniker sammenfatter de Sistos udfordring i denne sæson, hvor de kommer frem til konklusionen, at han muligvis snart er fortid.

Pione Sisto startede sidst ind for Celta Vigo mod Real Madrid 16. marts. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Pione Sisto startede sidst ind for Celta Vigo mod Real Madrid 16. marts. Foto: GABRIEL BOUYS

'Selvom hans kontrakt holder ham i Vigo indtil 30. juni 2021, vejer Sistos fremtid i luften, da ingen af parterne er tilfredse med situationen, og spilleren er ikke tilfreds med, at fansene er efter ham, hver gang han træder ind på Balaídos (Celta Vigos hjemmebane, red.). Og danskeren er på kort tid gået fra at være helt til skurk,' skriver Marca.

Pione Sisto fik tidligere på sæsonen kritik af sin daværende træner, Miguel Cardoso, for at se lidt for glad ud, mens holdet var på vej mod et nederlag.

Celta har dog været igennem tre trænere i denne sæson, og med en ny træner kommer der jo som bekendt en frisk start.

Det har Sisto dog ikke fået. Efter han var blevet helt udeladt fra truppen i Cardosos sidste kampe, er der ikke blevet til meget mere spilletid under Fran Escribá.

I de seks kampe under Escribás ledelse er det blevet til en start mod Real Madrid, der ligger mere end en måned tilbage. Derudover har han fået tre indhop, senest mod Atletico Madrid, hvor han kom ind i stedet for Emre Mor.

Sisto står noteret for 23 ligakampe i denne sæson, og derfor bliver det med sikkerhed den Celta-sæson med færrest ligakampe for Sisto, der er i gang med sin tredje sæson i klubben. Han har lavet to mål i ligaen.

Helt skidt er det dog også for Celta Vigo, der kun ligger et point over nedrykningsstregen med seks runder igen.