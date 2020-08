Er Pione Sisto timer fra at skrive under på en kontrakt med FC København?

Det kunne noget tyde på. I hvert fald har mediet Copenhagen Sundays set kantspilleren på et hotel i København ved 01.00-tiden natten til onsdag.

Det skriver de på deres private Instagram-profil, hvor de tilføjer, at et dansk privatfly skulle have hentet Sisto i Spanien.

Mediet La Voz de Galicia skrev tirsdag, at FC København var tæt på at hente Pione Sisto. Transfersummen skulle lyde på omkring 22,5 millioner kroner.

Vis dette opslag på Instagram . BREAKING: PIONE SISTO ER I KØBENHAVN Copenhagen Sundays har set Pione Sisto på et københavnsk hotel kl. 01, natten til onsdag. Velkommen til København Pione! Foto: (c) Anders Kjærbye - dbufoto_dk #pionesisto #fck #fckøbenhavn #copenhagensundays #copenhagensundaysdk #sldk #3Fsuperliga #superliga #danskfodbold #sektion12 #fckfc #voreskbh #delditfck #delditfck #forklubbenogbyen #fckliveaway #fcklive #kbherhvidogblå #byenshold #parken #teliaparken #successistemporaryloyaltyisforever Et opslag delt af Copenhagen Sundays (@copenhagensundays) den 25. Aug, 2020 kl. 6.30 PDT

I et andet Instagram-opslag skriver Copenhagen Sundays, at 25-årige Sisto har solgt sit hus i Spanien. Derudover deltog han ikke i tirsdagens træning med resten af Celta Vigo-holdet.

Kim Boye, der stod bag Martin Braithwaites skifte til FC Barcelona, skulle være i Spanien, hvor han er set iført en Celta Vigo-maske.

Mediet har fulgt flyet, hvor Pione Sisto skulle være ombord, ved hjælp af hjemmesiden flightradar24.com.

De nye meldinger om et Sisto-comeback til Superligaen er ikke de samme, som der kom i weekenden. Her skrev et andet spansk medie nemlig, at lønnen stod i vejen for at kantspilleren kom hjem.

Vis dette opslag på Instagram . BREAKING: LANDER SISTO I KØBENHAVN NU? Der har været mange rygter omkring Pione Sisto og en retur til Danmark og F.C. København: - Den spanske avis “Galiciens stemme” fortæller i dag, at FCK og Vigo er blevet enige om en transfersum på 22,5 mil. DKK - Pione Sisto har solgt sit hus og har de senesteuger boet på hotel - Han var ikke til dagens træning med Celta Vigo - Kim Boye, der var manden bag Martin Braithwaites forvandling og skifte til Barcelona, er i Vigo - iført en Celta Vigo maske - Et dansk privatfly er netop landet i Roskilde Lufthavn fra lufthavnen i Vigo. Vi satser meget på, at F.C. København præsenteret Pione Sisto som ny spiller i den hvide trøje i dag (onsdag)! #fck #fckøbenhavn #copenhagensundays #copenhagensundaysdk #sldk #3Fsuperliga #superliga #danskfodbold #sektion12 #fckfc #voreskbh #delditfck #delditfck #forklubbenogbyen #fckliveaway #fcklive #kbherhvidogblå #byenshold #parken #teliaparken #successistemporaryloyaltyisforever #pionesisto Et opslag delt af Copenhagen Sundays (@copenhagensundays) den 25. Aug, 2020 kl. 3.57 PDT

Tidligere på måneden skrev B.T., at FC Midtjylland gerne ville hente Sisto, men lønnen var høj, til de kunne og ville betale den.

Pione Sisto har spillet 110 kampe for Celta Vigo, som han har repræsenteret de seneste fire sæsoner. Her er det blevet til 12 mål i Celta-trøjen.