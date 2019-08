Tak, men nej tak.

Pione Sisto har afvist et lukrativt tilbud fra en Premier League-klub.

Det meddeler journalisten Victor Lopez, som dækker Celta Vigo tæt for radiostationen Radio Galega.

Den danske landsholdsspiller skulle være blevet tilbudt en flot kontrakt, som ville give ham det dobbelt i løn i forhold til, hvad han tjener i Celta Vigo i dag.

Købsbuddet fra den engelske klub, som ikke nævnes ved navn, skulle have lydt på 10 millioner euro, som Celta Vigo var villige til at acceptere.

Men Sisto sagde nej, selvom han har været gennem en svær sæson og en turbulent tid i La Liga-klubben.

Ifølge Victor Lopez er klubledelsen i danskerklubben skuffede over, at Sisto ikke tog imod tilbuddet, da hans stjerne er faldet gevaldigt i det seneste års tid, hvor han både på og uden for banen har vist ustabilitet.

24-årige Pione Sisto skulle være opsat på at blive i Celta Vigo og bevise, at han kan ramme det niveau han havde i forrige sæson i den lyseblå trøje, hvor han var en af de mest effektive offensivspillere i Spanien.

Før sommerferien krævede Sistos lejr dog, at der skulle ske ændringer i Celta Vigo, hvis Sisto skulle blive i klubben efter den skuffende sæson.

»Det vi kigger på lige nu, er at finde en holdbar løsning for Pione. Hvis han skal fortsætte i klubben, er der nogle helt andre krav og betingelser, der skal opfyldes først. Det er jeg i løbende dialog med klubben om. Alternativet vil være, at han skifter klub. Sådan ser situationen ud i øjeblikket,« sagde Sistos agent og bror, Angelo Sisto, til B.T.

Som følge af de mange ture på bænken har Sisto mistet sin plads på det danske landhosld, som han ellers var fast mand for under et iøvrigt skuffende VM for kantspilleren i sommeren 2018.

Den tidligere FC Midtjylland-profil har spillet 21 landskampe for Danmark. Han har spillet i Celta Vigo siden 2016.