Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Real Madrid har set sig varm på Tottenhams midtbanegeneral Pierre-Emile Højbjerg som afløser for den brasilianske stjerne Casemiro.

Det sker efter, at Real Madrid-manager Carlo Ancelotti har bekræftet, at Casemiro vil væk. Det siger han fredag ved et pressemøde ifølge spanske Sport.

Og nu melder The Telegraph, at den danske landsholdsprofil kan hentes til den spanske storklub som erstatning for Casemiro.

Ancelotti kan ifølge det engelske medie godt se den danske landsholdsspiller i Real Madrid. Ancelotti var sågar tæt på at hente ham dengang manageren var i Everton, før at Tottenham fik fingrene i ham.

Foto: RUSSELL CHEYNE Vis mere Foto: RUSSELL CHEYNE

Det er stadig uvist, om Tottenham vil overveje at sælge ham, hvis Real Madrid rent faktisk afgiver et bud på Højbjerg i de kommende dage.

At den store handel kan være under opsamling kommer ikke bag på B.T.s fodboldkommentator Lasse Vøge.

»Min påstand – og den vil jeg gå i krig for – er, at der ikke findes et landshold eller et klubhold, der lige nu ikke ville blive markant forstærket, hvis det fik Pierre-Emile Højbjerg på holdet,« skrev Lasse Vøge efter Pierre-Emile Højbergs vilde præstationer under de fire Nations League-kampe for det danske landshold.

Det opsigtsvækkende skifte kan komme i stand, da Casemiro meget vel snart kan kalde sig Manchester United-spiller.

Transferguruen Fabrizio Romano skriver nemlig, at en handel mellem Real Madrid og Manchester United er på plads.



Han melder blandt andet, at Casemiro får en fireårig kontrakt i United. Prisen ligger ifølge Fabrizio Romano på 60 millioner euro med 10 millioner euro i bonusser. Det var svarer til en handel med en værdi på godt 525 millioner kroner.

Ifølge Fabrizio Romano vil Casemiro gennemgå et lægetjek i weekenden og kan dermed meget snart kalde sig United-spiller.