Milan har hen over et år kørt med et dagligt underskud på tre millioner kroner, skriver Gazzetta Dello Sport.

Den italienske fodboldklub AC Milan kører i disse år med voldsomt store underskud.

Det beretter sportsavisen Gazzetta Dello Sport.

I sidste sæson havde den hæderkronede klub et minus på 146 millioner euro, svarende til næsten 1,1 milliarder kroner, skriver sportsavisen. Det svarer til et dagligt underskud på tre millioner kroner i gennemsnit.

Milan-ledelsen havde forventet et underskud på 90 millioner euro (670 millioner kroner).

Årsagerne til underskuddet i det seneste år er blandt andet, at klubben ikke spillede i Europa. Det har ført til færre sponsor- og merchandiseindtægter.

Det er langt fra noget nyt, at pengene fosser ud hos Milano-klubben. I forrige sæson var underskuddet på 126 millioner euro (940 millioner kroner), skriver Gazzetta Dello Sport.

Milan vandt senest det italienske mesterskab i 2011. Hele 18 gange har klubben vundet guld i Serie A. Det er seks sæsoner siden, at Milan har deltaget i Champions League.

I mere end tre årtier var klubben ejet af Italiens tidligere premierminister Silvio Berlusconi. Han solgte i 2017 Milan til den kinesiske forretningsmand Li Yonghong.

For et år siden overtog den amerikanske hedgefond Elliott den italienske storklub.

For at holde Milan kørende har Elliot ifølge Sky Sports Italia frem til september investeret 325 millioner euro (2,4 milliarder kroner) i klubben.

Milan er placeret på 13.-pladsen i den italienske Serie A efter en sæsonstart med fire nederlag efter syv spillerunder.

/ritzau/AFP