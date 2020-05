Efter et forår, hvor størstedelen af fodboldverdenen har været sendt på ufrivillig pause som følge af coronavirussen, har forudsigelserne inden sommerens transfervindue set dystre ud for mange klubber.

Men nu er de franske giganter Paris Saint-Germain måske på vej med en saltvandsindsprøjtning til et ellers stillestående transfermarked.

Ifølge Sky Sports har den franske hovedstadsklub budt 44,7 millioner euro, svarende til godt 372 millioner kroner, for Inter-angriberen Mauro Icardi, der har scoret 20 mål i 28 kampe i denne sæson.

Den 27-årige argentinske angriber har i denne sæson været udlejet til PSG, hvor han var med til at sikre det franske mesterskab, da ligaen blev afsluttet før tid grundet coronakrisen. Grundet det succesfulde forhold meldes franskmændene nu interesserede i at skrive permanent med angriberen, der har kontrakt med Inter indtil 2022.

Mauro Icardi har i denne sæson været en del af angrebet i PSG. Her ses han sammen med brasilianske Neymar og franske Kylian Mbappe. Foto: IAN LANGSDON Vis mere Mauro Icardi har i denne sæson været en del af angrebet i PSG. Her ses han sammen med brasilianske Neymar og franske Kylian Mbappe. Foto: IAN LANGSDON

Som en del af lejeaftalen har Paris Saint-Germain mulighed for at udnytte en frikøbsklausul på angriberen på godt 522 millioner kroner. Et beløb, som PSG altså tilsyneladende ikke er villige til at betale.

Hvis handlen går igennem, vil det sandsynligvis medføre, at der begynder at komme ringe i transfer-vandet, hvor millionerne vil komme flere til gode, hvis der sker ting og sager på markedet.

I så fald vil det være meget positivt efter en coronapause, der har lagt transferaktiviteten mere eller mindre på is.

Såvel også i den danske Superliga, hvor der forventes en lavere aktivitet på markedet fremadrettet, da transfermillioner og tv-penge har manglet under coronakrisen.