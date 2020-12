Torsdag formiddag kunne en lang række internationale medier erfare, at den tyske PSG-manager Thomas Tuchel har fået sparket i den franske storklub.

Klubben har endnu ikke officielt bekræftet det, men nu er Paris-klubben angiveligt blevet enige med en afløser.

Ifølge det store engelske medie The Guardian er den tidligere Tottenham-træner Mauricio Pochettino nemlig manden, der fremover skal dirigere Neymar, Mbappé og resten af stjernerne.

Det var da også netop argentineren, der med det samme blev beskrevet som favorit til jobbet, efter en række medier meldte tyske Tuchels afgang, og ifølge avisen er det blot få detaljer, der nu mangler, før Pochettino kan blive præsenteret.

Mauricio Pochettino kan inden længe kalde sig for PSG-manager ifølge The Guardian. Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Mauricio Pochettino kan inden længe kalde sig for PSG-manager ifølge The Guardian. Foto: ANDREW BOYERS

Han har været uden job, siden han for lidt over et år siden blev fyret i Tottenham, men nu skulle det blot være et spørgsmål om tid, før han igen står i spidsen for en europæisk topklub.

Det skal dog understreges, at den franske klub endnu ikke har bekræftet Thomas Tuchels afgang, men meget tyder på, at det er oppe over.

Klubbens superstjerne Kylian Mbappé har således taget afsked med tyskeren på sin Instagram-profil:

'Desværre er betingelserne sådan i fodbold, men ingen vil glemme din tid her. Du skrev en stor linje i klubbens historie, og jeg takker dig, træner,' lyder det fra den franske angriber.

Thomas Tuchel har stået i spidsen for Paris Saint-Germain siden 2018 og nåede i sin tid i klubben at vinde Ligue 1 to gange samt landets pokalturnering.