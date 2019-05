Nicklas Bendtner har ikke fået et eneste minuts spilletid for Rosenborg siden den 28. april. Og de seneste fire kampe er han slet ikke blevet udtaget.

Mange har spekuleret i, hvorfor den danske angriber er frosset ude af klubbens træner, Eirik Horneland, men nu har den lokale avis måske fundet svaret.

Adresseavisen har nemlig været i kontakt med flere centrale kilder i og omkring klubben, der fortæller, hvordan et flertal af spillertruppen har været og er utilfreds med, at Nicklas Bendtner gennem to år har fået særbehandling.

De fortæller samtidig, hvordan flertallet også er utilfreds med, at der fra ledelsens side ikke er blevet gjort mere før nu – til trods for, at de har oplyst dem om deres utilfredshed.

Det hele kulminerede så til sidst ved en træning den 24. marts i år. Mere om det senere.

For allerede i begyndelsen af danskerens ophold var flere spillere skeptiske.

De mente, at den daværende cheftræner, Kåre Ingebrigtsen, gik på kompromis med holdets spillestil på grund af Bendtner. Mere specifikt skulle det handle om deres presspil, der ikke ligefrem er danskerens spidskompetence.

Uden for banen fik han ifølge avisen også særbehandling, da han i fire måneder fik lov til at spille i Nike-støvler, selvom Rosenborgs underleverandør er Adidas.

Få måneder forinden havde klubben nemlig hentet spilleren Vegar Eggen, og han fik med det samme besked på at afbryde sit samarbejde med Nike.

Utilfredsheden skulle være fortsat ved danskerens rejseaktivitet, når han var ude med skader. Noget, der vakte stor forundring blandt de øvrige spillere.

Særbehandlingen skulle desuden være fortsat under den midlertidige cheftræner Rini Coolen.

Ifølge avisens kilder blev Bendtners attitude til træning også et større og større tema hos spillerne i takt med, at de gode præstationer på banen udeblev. Og det på trods af, at klubbens største stjerne hele vejen igennem har været vellidt i selve omklædningsrummet.

Eirik Horneland blev ansat som Rosenborgs cheftræner forud for denne sæson. Foto: OLE MARTIN WOLD Vis mere Eirik Horneland blev ansat som Rosenborgs cheftræner forud for denne sæson. Foto: OLE MARTIN WOLD

Særlig kraftigt skulle spillertruppen have reageret, da Bendtner ikke mødte op til en fodboldskole sidste år. Det skete et par uger efter voldsepisoden i København, men alle spillerne er forpligtet til at møde op. Alligevel fik det ingen konsekvenser for Eliteseriens bedst betalte spiller.

24. marts gik det så for alvor galt under en træningsøvelse. To hold spillede mod hinanden på en kort bane, og Bendtners hold tabte igen og igen.

Det førte til højlydte diskussioner på holdet, hvor temaet var Nicklas Bendtners løbeindsats – eller mangel på samme.

Det endte med, at alle spillerne på holdet forlod træningen i protest. Til sidst stod holdets målmand derfor selv tilbage mod modstanderholdet.

Nicklas Bendtner har ifølge Adresseavisens oplysninger fået særbehandling gennem de sidste to år. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner har ifølge Adresseavisens oplysninger fået særbehandling gennem de sidste to år. Foto: Liselotte Sabroe

Kort tid efter skulle Nicklas Bendtner ifølge avisen have været til møde med cheftræner Eirik Horneland, der oplyste, at Bendtner ikke havde nogen fremtid i klubben.

Kilder har efterfølgende oplyst til avisen, at dette blot blev forstærket efter Bendtners seneste optræden mod Molde, hvor Rosenborg tabte 3-0.

Efter kampen skulle Horneland endda have fået grønt lys af ledelsen til at fritstille angriberen fra kontrakten. En proces, der angiveligt er i gang nu.

Ifølge Adresseavisens oplysninger drejer det sig om, at den nytilkomne træner ønsker at skabe en kultur, hvor spillerne har sult og træningsvilje.

Adresseavisen har forholdt Nicklas Bendtner disse oplysninger. På en e-mail svarer han:

'Enkelte ting er rigtigt gengivet, men det er desværre svært for mig at genkende flere af de anonymt plantede rygter i sagen. Det gør mig sur, fordi jeg finder dem misvisende. Jeg har ikke indtrykket af, at jeg skulle have hverken en hel eller en halv spillergruppe mod mig. Overhovedet ikke,' skriver den danske stjerne blandt andet.

Hverken Eirik Horneland eller sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye har nogen kommentarer til Adressseavisen. Heller ikke de tidligere cheftrænere Kåre Ingebrigtsen eller Rini Coolen ønsker at kommentere på avisens oplysninger.