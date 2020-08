London kalder! En ny stor klub kædes sammen med Kasper Schmeichel, som er et varmt målmands-navn på transferbørsen denne sommer.

Denne gang er det Chelsea, som angivelgt har fået et godt øje til den danske landsholdsmålmand.

Det er den store avis The Times, som skriver at Leicester-danskeren er på en liste over emner i Chelsea til at overtage målmandsposten fra udskældte Kepa Arrizabalaga. De forlydende har tidligere været fremme.

Kasper Schmeichels navn er for længt slået fast i den europæiske målmands-elite. Derfor er det naturligt, at han bringes i spil, når en stor klub leder efter forstærkninger til den særlige position mellem stængerne.

Foto: Rui Vieira/NMC/Pool Vis mere Foto: Rui Vieira/NMC/Pool

Senest skete det for et par uger siden, hvor det kom frem i det britiske, at selveste Manchester United kunne være interessseret i 33-årige Schmeichel, da David De Gea er faldet gevaldigt i niveau i de seneste sæsoner.

Holder historierne fra England stik, så lugter det af noget af et kapløb mellem de to store Premier League-klubber om den danske landsholdsmålmands gunst. Schmeichel skulle have ambitioner om at prøve sig af i en større klub end Leicester.

Der er dog ande emner i Chelsea, som kunne blive aktuelle, hvorfor det ikke er givet, at Schmeichel skal til at pakke kufferterne. Eksempelvis Jan Oblak fra Atlético Madrid, Andre Onana fra Ajax Amsterdam samt Mats André Ter Stegen fra FC Barcelona.

Manchester United overvejer i øvrigt foruden Kasper Schmeichel angiveligt at satse på Dean Henderson, som de har haft på leje i Sheffield United, som en konkurrent til De Gea.