Det skorter ikke på sportsdokumentarer for tiden, hvis man lægger vejen forbi Netflix.

Og nu kan der være endnu en dokumentar på vej. Endda med dansk deltagelse, skriver det italienske medie Tuttosport ifølge Calcio Finanza.

For ifølge mediet kan den italienske Serie B-klub AC Monza, der har den danske landsholdsspiller Christian Gytkjær på holdet, være på vej til at få sin egen dokumentar.

Planen for serien skal være at følge i sporene på serien 'Sunderland 'Til I Die', der handler om den engelske traditionsklub Sunderland og de problemer, der har været i klubben oven på en række nedrykninger i de senere år.

Christian Gytkjær i aktion for det danske landshold 15. november 2019 mod Gibraltar i Parken. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Christian Gytkjær i aktion for det danske landshold 15. november 2019 mod Gibraltar i Parken. Foto: Niels Christian Vilmann

Ifølge meldingerne fra Italien er der dog ikke nogen officielle planer om en dokumentar, hvorfor det stadig er usikkert, om projektet bliver til noget.

Såfremt Netflix skulle beslutte at gennemføre projektet, forventes det, at optagelser vil begynde inden for de kommende måneder, hvor AC Monza vil tage hul på den kommende sæson i Serie B.

Netop Serie B rykkede AC Monza op i tilbage i juni, da klubben for første gang i 19 år kunne fejre en oprykning til den næstbedste italienske række. Et skridt på vejen mod klubbens drøm om at spille blandt de bedste hold i Serie A.

30-årige Christian Gytkjær skiftede denne sommer polske Lech Poznan ud med den italienske oprykkerklub, der er ejet af den tidligere italienske premierminister Silvio Berlusconi.