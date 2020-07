Ifølge engelske The Telegraph melder Ajax sig nu ind i kampen om Pierre-Emile Højbjerg, der ligner en færdig mand i Southampton.

Meget tyder nemlig på, at den danske landsholdsspiller skal træffe en beslutning om sin fremtid denne sommer.

Rygterne har længe svirret omkring et skifte til Tottenham, og selv om London-klubben ifølge The Telegraph stadig er i førerposition til danskerens underskrift, så får de kamp til stregen.

Ajax er nemlig varme på at lokke danskeren til Amsterdam, hvor de kan lokke med Champions League-fodbold den kommende sæson. En ting, som Tottenham næppe kommer til at prale af med den nuværende deroute i Premier League.

Pierre-Emile Højbjerg kom til Southampton i 2016 og har siden arbejdet sig op til at blive anfører.

Avisen nævner, at Ajax håber på, at en pris på omkring 15 millioner pund (omkring 125 millioner kroner) kan være nok til at få danskeren til den hollandske hovedstad, men tidligere er en pris på langt over det dobbelte blevet nævnt som det beløb, Southampton kræver for at slippe danskeren et år før kontraktudløb.

Og her virker pengestærke Tottenham som et bedre bud.

Ajax har tidligere været på indkøb i Southampton med stor succes, da man i 2018 hentede Dusan Tadic i den engelske kystby. Tadic var en del af holdet, der i sidste sæson nåede hele vejen til Champions League-semifinalen, inden man tabte over to kampe til netop Tottenham.

Spørgsmålet om Højbjergs fremtid har dog ikke været helt uden konsekvenser for danskeren, der efter corona-opstarten blev frataget sit anførerbind af Southampton-manager Ralph Hasenhüttl som følge af usikkerheden.