Fredag var der pludselig en ny spiller på banen i kampen om Christian Eriksen.

Og nu er der nyt i linket mellem Christian Eriksen og spanske Atletico Madrid.

På forsiden af Marca stod der fredag, at Atletico Madrid kæmper hårdt for at hente colombianske James Rodriguez i Real Madrid, men at Christian Eriksen skulle være deres plan B.

Den Madrid-baserede avis AS skriver til gengæld lørdag, at Atletico Madrid ikke blot har meldt sig ind i kampen.

Har Christian Eriksen spillet sin sidste Premier League-kamp for Tottenham? Foto: Andrew Couldridge Vis mere Har Christian Eriksen spillet sin sidste Premier League-kamp for Tottenham? Foto: Andrew Couldridge

Avisen mener at vide, at en Tottenham-repræsentant har haft et møde med Atletico Madrids administrerende direktør Miguel Ángel Gil med henblik på at tale transferpris for Christian Eriksen.

Tidligere har der været meldt en pris på 100 millioner euro for Christian Eriksen, men ifølge AS tales der nu om et sted mellem 60 og 70 millioner euro. Det er mellem 450 og 520 millioner kroner.

I flere uger har der ellers været lidt tavst på rygtebørsen omkring Christian Eriksen.

Gennem flere måneder har det været Real Madrid, der har været meldt mest interesseret i danskeren, der også selv har udtalt, at Real Madrid eksempelvis kunne stå for det skridt op, som han ønsker at tage, hvis han skal væk fra Tottenham.

Christian Eriksen har selvtrænet på Tottenhams pre-season-tur. Ifølge Mauricio Pochettino er det grundet en mindre operation. Foto: ROSLAN RAHMAN Vis mere Christian Eriksen har selvtrænet på Tottenhams pre-season-tur. Ifølge Mauricio Pochettino er det grundet en mindre operation. Foto: ROSLAN RAHMAN

Så kom Marcas historie fredag, hvor de skriver, at Christian Eriksen er andetvalget efter James Rodriguez i Atletico Madrid, men det er en kompliceret sag.

Det vil kræve en handel mellem Real Madrid og Atletico Madrid, hvilket selvsagt ikke er noget, der sker hver dag. Og så kræver Real Madrid mere end 50 millioner euro for colombianeren.

Lørdag kom der også en historie fra England, der sagde, at Christian Eriksen var blevet tilbudt en ny kontrakt i Tottenham, der kunne gøre ham til klubbens bedst betalte spiller - men at Eriksen ikke for alvor tænker på økonomien for tiden.

Historierne fra de seneste dag betyder dog, at der igen er gang i Christian Eriksen-sagaen, og med kontraktudløb i sommeren 2020 er det altså ganske sandsynligt, at der kommer til at ske et eller andet med den danske fodboldstjerne.