Efterforskningen af det påståede afpresningsforsøg af den franske landsholdsspiller Paul Pogba er gået ind i en ny fase.

Ifølge det franske medie Le Monde er Paul Pogbas bror, Mathias Pogba, blevet anholdt sammen med tre andre personer mellem tirsdag og onsdag.

Det er med stor sandsynlighed, efter Paul Pogbas eget udsagn, de personer, som den franske landsholdsspiller blev truet af med våben. Det er angiveligt broren og barndomsvenner, som skal have forlangt 13 millioner euro – knap 97 millioner kroner – af Juventus-spilleren.

En kilde med kendskab til sagen har ifølge det franske medie gjort det klart, at Mathias Pogba onsdag eftermiddag har 'præsenteret sig selv for efterforskerne,' hvorefter han blev anholdt og varetægtsfængslet.

Mathias Pogba. Foto: GUILLAUME SOUVANT

Le Monde har forsøgt at komme i kontakt med Mathias Pogbas advokat, Richard Arbib, og Paul Pogbas advokat, Rafaela Pimenta, der begge ikke har svaret på mediets henvendelser endnu.

Det vilde familiedrama eksploderede på de sociale medier, da Mathias Pogba sendte en video ud på Instagram, hvor han fortalte, at han snart ville komme med 'store afsløringer' omkring hans bror, Paul Pogba.

Han anklagede blandt andet den franske verdensmester for at have hyret en heksedoktor til at kaste en forbandelse over sine modstandere. Og ikke kun modstandere. Han skulle ifølge broren også have fået kastet en forbandelse over sin egen holdkammerat på landsholdet, Kylian Mbappé.

Paul Pogba har fortalt politiet, at han har overført euro i titusindvis til tidligere bekendtskaber mellem marts og juli på grund af afpresningen.

France Info har tidligere skrevet, at Paul Pogba selv havde erkendt at være gået til en heksedoktor, men at det var af en helt anden årsag – nemlig for at søge hjælp til at undgå skader.

29-årige Paul Pogba plejer i øjeblikket en knæskade og har ikke været på banen i denne sæson.