Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel har kontraktudløb næste sommer, og han skal til at finde ud af sin fremtid.

B.T.s podcast Transfervinduet kunne for flere uger siden fortælle om interessen fra den franske klub Nice, og nu skriver den store avis L'Equipe, at klubben har intensiveret jagten på den 35-årige danske målmand.

Således bliver det nævnt, at klubben i første omgang gik efter Yann Sommer i Mönchengladbach som afløser for Walter Benitez, der er skiftet til PSV Eindhoven, men da det mislykkedes, er blikket rettet mod Kasper Schmeichel.

Lederne i Nice har ifølge L'Equipe sat sig for at overbevise danskeren om at tilslutte sig klubben.

Da Transfervinduet præsenterede nyheden om Nices jagt på Kasper Schmeichel, blev det nævnt, at han har en ambition om at komme til at spille under varmere himmelstrøg end de engelske, når hans kontrakt udløber næste år.

Nu kan det være, at det kan ske allerede denne sommer.

Kasper Schmeichel har været i Leicester i hele 11 år.

Faktisk har han været hele karrieren i engelsk fodbold.