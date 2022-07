Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der har været stille omkring Christian Eriksen, siden det i sidste uge kom frem, at han har en mundtlig aftale på plads med Manchester United.

Men nu skriver lokalavisen Manchester Evening News, at danskeren skal igennem det obligatoriske lægetjek i denne uge hos storklubben. Mediet kalder det for et 'stringent lægetjek' i kølvandet på Eriksens hjertestop sidste sommer.

Det forventes dog ikke at udgøre noget problem, ligesom da Eriksen uden problemer tiltrådte hos Brentford i december sidste år.

Det er Uniteds klare forventning, at Eriksen bliver klubbens nyeste indkøb på en treårig aftale.

Foto: DAVID KLEIN Vis mere Foto: DAVID KLEIN

Klubben håber, at Eriksen kan tilslutte sig sæsonforberedelserne, der lige nu foregår i Thailand, men siden rykkes til Australien, hvor man fredag møder Melbourne Victory, og her er det håbet, at Eriksen kan deltage.

Brentfords danske træner Thomas Frank fortalte ellers til B.T. i sidste uge, at han ikke havde opgivet håbet om at lokke danskeren til klubben. Brentford har været blandt de klubber, der har tilbudt Eriksen en kontrakt.

»Lige nu er han ikke Brentford-spiller, men han er heller ikke spiller hos nogen andre. Det kan da godt være, det lige nu ser ud til at blive et andet sted end hos os, men lad os nu se,« lød det fra Frank.

Eriksens kontrakt udløb med Brentford ved udgangen af juni, og det betyder, at danskeren har været arbejdsløs i 11 dage.

Men nu lader det til blot at være et spørgsmål om tid, før Eriksen kan iklæde sig United-trøjen.