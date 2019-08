Manchester United er tilbage i jagten på Christian Eriksen.

Klubben 'overvejer et foretage træk' for at sikre sig den danske landsholdspiller.

Sådan lyder det i hvert fald fra den kendte fodboldskribent Miguel Delaney, der lancerer historien hos Independent.

Det er ikke første gang denne sommer, at Manchester United melder sig på banen i forhold til Christian Eriksen. Senest forlød det dog, at den danske midtbanespiller havde sagt nej.

I Premier League er der kun en uge tilbage af transfervinduet - det lukker 9. august - så slutspurten om de sidste spillerkøb og -salg er gået i gang.

Endnu virker det til, at der lige skal en eller to store transfers til, inden resten af dominobrikkerne falder på plads - også i andre klubber:

Eksempelvis er sommerens store saga om Paul Pogbas mulige/umulige skifte fra Manchester United til Real Madrid stadig uafklaret.

På samme måde afventer flere klubber også, om den stort anlagte byttehandel mellem Manchester Uniteds Romelu Lukaku og Juventus' Paulo Dybala bliver en realitet.

Senest har portugisiske Bruno Fernandes været rygtet som en ny mand i Manchester United, men her skulle Tottenham ifølge flere medier nu også have meldt sig blandt de MEGET interesserede.

Ikke mindst fordi Sporting-spilleren i London-klubben angiveligt skulle være tiltænkt en rolle som netop Christian Eriksens afløser.

Og derfor har Manchester United nu igen vendt interessen mod Christian Eriksen, der i juni ikke lagde skjul på, at han er klar til at skifte klub.

»Jeg føler, jeg er på et punkt i min karriere, hvor jeg måske gerne vil prøve noget nyt. Men igen, jeg har den dybeste respekt for alt, hvad der er sket i Tottenham, og det vil heller ikke være noget negativt at blive i klubben,« sagde han dengang til B.T.

Ifølge Independents Miguel Delenay 'foretrækker Manchester United-hierarkiet nu Tottenham-spilleren og er villige til at finde ud at, om han er klar til at forlade White Hart Lane' (Tottenhams hjemmebane, red.).

Christian Eriksen har kontraktudløb med Tottenham om et år og et sommerskifte har virket oplagt. Endnu er der dog ikke sket noget.

Real Madrid virkede tidligere på året brandvarme, men den interesse ser ud til at være kølnet gevaldigt. Senest har både Juventus og Ateltico Madrid så været nævnt som bejlere, men endnu er intet altså sket.

Og som Miguel Delaney anfører, så skal Christian Eriksen muligvis sluge nogle kameler med et potentielt skifte til Manchester United.

'Meget afhænger af Eriksens motivation, især fordi Spurs i øjeblikket befinder sig i en meget bedre situation end United - og er med i Champions League,' lyder det.