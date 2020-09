De seneste uger er spekulationerne taget til i styrke, og nu skulle den være god nok: Gareth Bale vender hjem til Tottenham.

Det skriver i hvert fald engelske Daily Mail.

Mediet afslører, at 31-årige Bale skifter fra Real Madrid til Tottenham på en etårig lejeaftale.

Aftalen skulle sikre den walisiske stjerne en årsløn på 13 mio. engelske pund - eller 105 mio. kr.

Ifølge Daily Mails oplysninger er det særligt Tottenham-manager Jose Mourinho, som har skubbet på for at få Bale til at vende hjem til klubben, hvor han senest spillede fra 2007-2013.

Her havde Bale så stor succes, at den hurtige offensivspiller blev købt af Real Madrid for cirka 700 mio. kr.

I den spanske kongeklub har Gareth Bale blandt andet været med til at vinde fire Champions League-titler og to spanske mesterskaber.

Men i de seneste sæsoner er han blevet mere og mere marginaliseret i Real Madrid, og siden Zinedine Zidane for halvandet år siden - igen - overtog tøjlerne hos ‘Los Blancos’, har flere medier berettet om, at franskmanden ville have Bale ud af klubben. Og nu ser det ønske altså ud til at blive opfyldt.

Tiden må så vise, om Gareth Bale formår at kickstarte karrieren i sin tidligere klub, hvor han bliver holdkammerat med Pierre-Emile Højbjerg.