Rygterne har svirret længe, men nu skulle den være god nok: Gareth Bale er en færdig mand i Real Madrid.

Det er Real Madrid-præsident Florentino Perez, som har fået nok og vil skille sig af med den walisiske stjerne til sommer.

Det skriver det spanske medie AS. Perez har angiveligt ikke mere tålmodighed tilbage i forhold til Gareth Bale, som derfor »lever på lånt tid« ifølge AS.

Perez skulle igennem en længere periode have været utilfreds med Bales attitude, og den nok så berømte dråbe, der har fået bægeret til at flyve over, er den gestus, som Bale i februar lavede mod nogle Atletico Madrid-fans.

Ifølge AS udså Florentino Perez sig ellers Gareth Bale som den nye frontfigur, da Real Madrid i sommer solgte Cristiano Ronaldo til Juventus.

Men waliserens indtil videre 13 mål har skuffet Perez, der heller ikke er imponeret af, af Bale er begyndt at tilbringe tid på bænken under træner Santiago Solari.

På det seneste har der også været skriverier om, at Gareth Bale er blevet sur på sine holdkammerater, og at stemningen mellem waliseren og resten af truppen skulle være anstrengt.

Ifølge AS har Florentino Perez dog ikke tænkt sig bare at rive Gareth Bales kontrakt i stykker. Præsidenten håber på, at kongeklubben kan sælge Bale, som har kontraktudløb i 2022, for 100 millioner euro (cirka 750 millioner kroner, red.).

Real Madrid ligger i øjeblikket tre i La Liga – ni point efter Barcelona på førstepladsen.

