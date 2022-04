Det bliver hollandske Erik ten Hag, der fremover skal varetage jobbet som træner for engelske Manchester United.

Det skriver det respekterede medie The Athletic tirsdag aften.

Her melder mediet, at man er nået frem til en aftale – der indtil videre er mundtlig – der binder den nuværende Ajax-træner for de kommende fire år startende denne sommer.

Der er dog stadig enkelt ting, der skal falde på plads. Ajax har hele vejen været klar over, at parterne har forhandlet, men de skal også med på råd. Nu venter der forhandlinger mellem United og Ajax omkring Ten Hag, men det ventes ikke at blive en større udfordring, da der blot skulle være tale om formelle detaljer.

Foto: OZAN KOSE Vis mere Foto: OZAN KOSE

Ajax er midt i et mesterskabsræs og har en pokalfinale lige om hjørnet, og med respekt for den situation vil der ikke blive skrevet under på nogen kontrakt, før de kampe er blevet afviklet, skriver mediet.

Men det skulle altså være ganske vist, at Ten Hag overtager jobbet til sommer fra tyske Ralf Rangnick, der i øjeblikket varetager jobbet i en rolle som midlertidig manager. Han forventes at glide over i en rådgiverrolle i klubben i stedet.

Den tidligere Tottenham-træner og nuværende PSG-træner Mauricio Pochettino var også med i opløbet omkring jobbet, men det var ikke den vej, United valgte at gå, skriver mediet. Nu peger alt på Ten Hag, der har været favorit hele vejen igennem.