Det er mildest talt ikke gået særligt godt for den danske landsholdsspiller Christian Eriksen, siden han skiftede til den italienske klub Inter i januar.

Siden hans ankomst i storklubben har der derfor floreret historier om, at Inter ville sælge ham – mandag morgen kom rygterne på banen igen.

Her var Christian Eriksen nemlig på forsiden af den italienske sportsavis Gazzetta dello Sport, der skriver, at det er Eriksens gamle klub Tottenham, der står klar til at købe den 28-årige fodboldspiller.

Ifølge Gazzetta dello Sport ønsker klubben fra Milano allerede at sælge Eriksen til januar. Hvis det lykkes, bliver det altså kun til et år for Eriksen i den sorte og blå trøje.

[Gazzetta dello Sport] Le pied de Dieu. Ibra & Cristiano : un dimanche phénoménal.

Le retour du martien. CR7 entre à la place de Dybala & change tout.

Seul Sassuolo résiste.

Eriksen va partir. Il plaît au PSG.

Le Torino aussi fait les frais du VAR. pic.twitter.com/MOv9PPZ56H — FrSerieA (@FrSerieA) November 2, 2020

Den franske storklub Paris Saint-Germain skulle ifølge det italienske medie også været interesseret i at købe den danske midtbanespiller.

Derudover skulle de to tyske Bundesliga-klubber Leverkusen og Hertha Berlin have udvist interesse for den danske landsholdsstjerne.

Ifølge Sky Sport forsøgte Hertha Berlin allerede at hente Eriksen i oktober på transfervinduets sidste dag, men det afviste Eriksen dengang.

Det samme gjaldt for Paris Saint-Germain, Atlético Madrid samt Dortmund.

Fælles for klubberne var dog, at de kun ønskede at hente Eriksen på en lejeaftale, og det var hverken Inter eller Christian Eriksen interesserede i.

I august kom det frem, at Inter har sat et prisskilt på 50 millioner euro (372 millioner kroner) på danskeren.

Hvis Eriksen bliver solgt til den pris, kan den italienske storklub altså se frem til et plus på kontoen. De betalte nemlig kun 150 millioner for Eriksen, da de købte ham af den engelske klub Tottenham.

Christian Eriksen har kontrakt med Inter til sommeren 2024.