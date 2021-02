På tragisk vis blev fodboldspilleren Jerome Boatengs ekskæreste Kasia Lenhardt fundet død i sin lejlighed tidligere på måneden.

Det skete blot en uge efter parrets brud.

Intet tyder på mistænkelige omstændigheder omkring dødsfaldet.

Der er dog andre sager, der har set dagens lys efter hendes død.

Jerome Boateng er nu i politiets søgelys igen. Foto: HANDOUT

Lenhardts ekskæreste Jérôme Boateng er nu nemlig blevet genstand for politiets opmærksomhed i en anden sammenhæng.

Det drejer sig om en gammel voldssag.

Tilbage i 2019 blev han anklaget for vold mod Lenhardt, men sagen blev senere lukket i juni 2020.

Ifølge tyske Bild er Boateng dog igen blevet omdrejningspunkt for sagen efter Lenhardts obduktion.

»Sagen er blevet genoptaget 10. februar 2021, da vi modtog ny information som følge af undersøgelserne af dødsfaldet, der gav os indikationer på en mulig forsættelse af sagen. Undersøgelserne er ikke ovre endnu,« siger anklager i München, Anne Leiding, til avisen.

Ifølge avisen skulle der være tale om skader på Lenhardts ene ører, der er årsag til genåbningen af sagen.

Da Lenhardts dødsfald ramte medierne for to uger siden, var Boateng i Qatar med sin klub Bayern München forud for klub-VM.

Efter aftale med Bayern fik han dog lov at rejse hjem igen grundet omstændighederne.

Polskfødte Kasia Lenhardt blev 25 år gammel.