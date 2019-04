Han har spillet 11 kampe på det danske A-landshold og været topscorer i svensk fodbold. Men efter sit mislykkede ophold i den kinesiske klub Changchun Yatai, bejler ingen danske Superliga-klubber til Lasse Vibe.

Nu ser det i stedet ud til at han fremadrettet kommer til at spille i enten Sverige eller Norge.

I søndagens udgave det svenske dagblad Aftonposten fortælles, at Lasse Vibe jagtes af både IFK Göteborg samt Rosenborg og Haugesund.

Aftonbladet mener dog at vide, at IFK Göteborg er favorit til at få tilknyttet Lasse Vibe.

Lasse Vibe Foto: Claus Bech

Den 32-årige offensivspiller var i perioden 2013-2015 tilknyttet IFK Göteborg, hvor han i 2014 var topscorer i Allsvenskan.

Efterfølgende skiftede Lasse Vibe, der tidligere har spillet i blandt andet Sønderjyske og AGF, til den engelske Championship-klub Brentford.

Herfra gik turen videre til Changchun Yatai, hvor han i 11 kampe det seneste år blot har scoret en enkelt gang.

Skal Lasse Vibe ende i IFK Göteborg, skal skiftet være på plads inden 4. april, hvor vinterens transfervindue lukker i svensk fodbold.