To uger efter at have stjålet et dyrt armbåndsur fra Kasper Dolberg er Mohamed Lamine Diaby-Fadiga fyret.

Den 18-årige fodboldspiller Mohamed Lamine Diaby-Fadiga er færdig i fodboldklubben OGC Nice.

Ifølge den franske sportsavis L'Equipe er den unge franskmand blevet fyret i klubben, fordi han stjal et ur fra sin danske holdkammerat, Kasper Dolberg.

Silkeborgenserens ur forsvandt i Nices omklædningsrum 16. september.

L'Equipe skriver, at spilleren har indrømmet at have stjålet Dolbergs armbåndsur, der har en værdi af cirka 70.000 euro, hvilket svarer til over en halv million kroner.

Som følge deraf blev kontrakten mellem Nice og teenageren derfor opsagt mandag aften.

Mohamed Lamine Diaby-Fadiga har angiveligt undskyldt tyveriet. Han skulle være gået med til at tilbagebetale Dolberg med urets værdi, såfremt danskeren trækker sin politianmeldelse af sagen tilbage.

L'Equipe skriver, at Diaby-Fadiga i stedet skal spille for Paris FC i Frankrigs næstbedste række.

/ritzau/