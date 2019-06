Et ulykkeligt ægteskab. Sådan kan man beskrive vielsen mellem Neymar og Paris Saint-Germain, der muligvis går ind i sin sidste tid.

Den brasilianske stjerne skulle angiveligt være utilpas i PSG, og derfor kan sommeren muligvis byde på en ny arbejdsgiver, som f.eks. FC Barcelona, Neymars tidligere klub.

Det skriver det catalanske sportsmedie Sport.

Sport skriver også, at sandsynligheden for, at Neymar forlader PSG, er høj, men at FC Barcelona først vil tage initiativ til at skrive under med Neymar, når der er mulighed for at forhandle. Det har hidtil ikke været tifældet, da PSG har lukket ned for al forhandling omkring brasilianeren.

Neymar er angiveligt utilfreds i franske PSG, skriver Sport. Til sommer kan han være fortid i den franske hovedstad. Foto: LIONEL BONAVENTURE Vis mere Neymar er angiveligt utilfreds i franske PSG, skriver Sport. Til sommer kan han være fortid i den franske hovedstad. Foto: LIONEL BONAVENTURE

Det forlyder dog, at Neymar nu fortryder, at han forlod FC Barcelona for to år siden – som verdens dyreste fodboldspiller (1.658 mia. kr.) – for at føre PSG til en Champions League-titel.

For sportsligt har hans tid i den parisiske hovedstad langtfra været en succes. Den har snarere været præget af mange skader og sager uden for fodboldbanen. Ifølge den franske sportsavis L'Équipe har Neymar blot spillet 51,8 pct. af PSGs kampe. Til sammenligning har Messi og Cristiano Ronaldo spillet henholdsvis 87 og 77 pct. af deres holds opgør.

I den forgangne sæson nåede Neymar kun at spille 17 Ligue 1-kampe for PSG, hvor han var skadet i flere måneder i løbet af foråret. I fjor fik han også en skade, der holdt ham ude det meste af foråret.

Den seneste tid har budt på endnu flere nedture for Neymar. Blandt andet har han fået karantæner for tilsvining af dommere efter Champions League-opgøret mod Manchester United, men også for at slå ud efter en tilskuer efter Coupe de France-finalen.

Sæsonen har ikke været en sportslig succes for Neymar, der misser Copa América med Brasilien grundet en skade. Endnu én. Foto: ANTONIO LACERDA Vis mere Sæsonen har ikke været en sportslig succes for Neymar, der misser Copa América med Brasilien grundet en skade. Endnu én. Foto: ANTONIO LACERDA

Han har også haft konflikter med flere medspillere, herunder tyske Julian Draxler, ligesom han er involveret i en voldtægtssag, hvor han angiveligt har forgrebet sig på en kvinde på et parisisk hotel i maj måned.

Det har blandt andet resulteret i, at han har fået frataget anførerbindet på det brasilianske landshold forud for Copa América. Men han kommer slet ikke til at spille turneringen, da han er blevet ramt af endnu en skade.

Brasilianerens mange nedture har også haft stor indvirkning på hans markedsværdi, skriver det schweiziske analyseinstitut Cies Football Observatory. Den er nemlig faldet med hele 754 mio. kr. på en sæson, vurderer analyseinstituttet.

Kigger man på hjemmesiden Transfermarkt har hans værdi dog ikke ændret sig i denne sæson og er stadig på sit højeste 180 mio. € (1.344 mia. kr.) Neymar har tre år tilbage af sin kontrakt med PSG.