En bombe.

Det er, hvad der er under opsejling inden tirsdagens Champions League-topbrag, hvor Paris Saint-Germain besøger Real Madrid på Estadio Santiago Bernabéu.

Den franske sportsavis L'Équipe melder, at PSG stiller uden Neymar fra start i kampen mod den spanske storklub.

Nyheden kommer som en kæmpe overraskelse i Paris, hvor Neymar er anset som en af klubbens allerstørste stjerner sammen med Kylian Mbappé.

Neymar spillede ikke en god kamp i fredags mod Lille, hvor han blev skiftet ud og gik direkte ind i omklædningsrummet.

»Thomas Tuchel (PSG's træner, red.) har truffet sin beslutning: Neymar starter ikke på banen i Champions League kampen tirsdag aften i Madrid mod Real. PSG-træneren har endnu ikke officielt annonceret startopstillingen til sine spillere, men den brasilianske stjerne starter på bænken,« skriver L'Équipe.

I efteråret har PSG været ramt af mange skader, skiftevis til Neymar, Mbappé, Icardi og Cavani, mens Angel Di Maria har været flyvende meget af sæsonen.

Men nu er pariserklubbens fem stjerner alle klar til at spille, og det efterlader Thomas Tuchel med noget af et lusksusproblem, da det formentlig vil give et noget usammenhængende og ubalanceret hold, hvis alle fem offensive stjerner er på banen samtidig. Ifølge L'Équipe starter Icardi, Di Maria og Mbappé på banen, hvilket betyder, at Neymar og Edinson Cavani tager plads på bænken.

Inden kampen ligger PSG nummer et i gruppen med 12 point, mens Real Madrid indtager andenpladsen med syv point. Det omvendte opgør endte med en 3-0 sejr til PSG på Parc des Princes i Paris.