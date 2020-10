Netflix vil lave en dokumentarserie om David Beckhams liv.

Det skriver det engelske medie The Sun, som mener at vide, at aftalen allerede er på plads.

Serien kommer både til at handle om David Beckhams fodboldkarriere og privatliv.

Man skulle som seer blandt andet få et unikt indblik i, hvordan David Beckham og hustruen Victoria i sin tid fandt sammen og blev et af verdens mest celebre par.

Foto: LOIC VENANCE Vis mere Foto: LOIC VENANCE

Ligeledes er der private optagelser fra julen og fødselsdage hos familien Beckham, som udover David og Victoria tæller børnene Brooklyn, Romeo, Cruz og Harper.

Og familien skulle blive godt betalt for at deltage i Netflix-serien - ifølge The Sun får de et honorar på 16 mio. engelske pund - eller cirka 132 mio. kr.

Det amerikanske medie Variety har været i kontakt med Netflix, men de ønsker ikke at kommentere på historien om Beckham-serien, der angiveligt bliver klar til streaming i 2022.

David Beckham indstillede sin fodboldkarriere i 2013, men han er stadig en del af sporten, da han er medejer af den amerikanske MLS-klub Inter Milan.