Manchester Uniteds franske stortalent Anthony Martial står øverst på ønskelisten hos Tottenham. Det skriver det engelske medie Evening Standard.

Ifølge mediet leder Tottenham efter en angriber, der også kan spille på kanten eller som 10’er. Og det kan Anthony Martial. På den måde kan han assistere klubbens stjerneangriber og topscorer, Harry Kane.

Tottenham-manager, Mauricio Pochettino, er angiveligt ikke interesseret i endnu en fuldblodsangriber, efter at hverken angriberne Vincent Janssen eller Fernando Llorente har leveret varen og derfor har fået besked på at finde en ny klub til sommer.

Ifølge flere medier vil Manchester United-manager Jose Mourinho ikke stå i vejen for et klubskifte til stortalentet Anthony Marital. Foto: JASON CAIRNDUFF Ifølge flere medier vil Manchester United-manager Jose Mourinho ikke stå i vejen for et klubskifte til stortalentet Anthony Marital. Foto: JASON CAIRNDUFF

22-årige Anthony Martial kom til Manchester United for tre år siden fra Monaco, som dengang gjorde ham til den dyreste teenager nogensinde. Han kostede i første omgang 36 millioner pund eller omkring 319 milloner danske kroner.

Men den talentfulde franskmand har ikke fundet sig til rette på Old Trafford. Og efter indkøbet af den chilenske stjerne Alexis Sanchez til angrebet, ser det endnu sværere ud med spilletid til den unge Anthony Martial.

Jose Mourinho har tidligere løftet sløret for, at han til sommer forventer at lave en større udrensning af spillertruppen. Og her vil han angiveligt ikke stå i vejen for et klubskifte til Anthony Martial.

I sidste uge blev den franske VM-trup offentliggjort. Og her var Anthony Martial ikke blandt de 23 udvalgte spillere frem mod VM i næste måned i Rusland. Til gengæld stod han noteret på reservelisten.