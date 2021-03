José Mourinho ønsker at gøre sin Tottenham-trup endnu bedre, når sommerens transfervindue åbner.

Og han har en dansker på sin ønskeliste, når det kommer til forsvarsspillere. Portugiseren skulle nemlig have et godt øje til Jannik Vestergaard.

Det skriver det engelske medie Daily Mirror.

Danskeren har spillet en flot sæson for Southampton, hvor han har været et lyspunkt i klubbens problematiske perioder undervejs i sæsonen.

28-årige Jannik Vestergaard. Foto: CLIVE BRUNSKILL

28-årige Jannik Vestergaard er gået ind i sit sidste år af sin kontrakt, og Tottenham håber derfor på at kunne lokke ham til London relativt billigt.

Daily Mirror tilføjer, at det blandt andet er Vestergaards evne til at spille i begge sider af forsvaret, der gør ham interessant for José Mourinho.

Tottenham har ellers gjort en fin figur rent defensivt, hvor holdet har lukket 28 mål ind i 27 Premier League-kampe. Det er kun Manchester City og Chelsea, der har gjort det bedre i indeværende sæson.

Landsholdsspilleren har været en del af Southampton, siden han skiftede fra Mönchengladbach i Tyskland tilbage i 2018. Hvis et skifte bliver en realitet, vil Vestergaard blive holdkammerat med Pierre-Emile Højbjerg, der skiftede til José Mourinhos hold sidste sommer.