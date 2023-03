Lyt til artiklen

De fik taget et billede sammen, da Cristiano Ronaldo var færdig med træning.

Og ifølge influenceren Georgilaya inviterede fodboldspilleren hende herefter op på sit værelse, efter de angiveligt udvekslede telefonnumre.

»Når jeg læste beskeden, tænkte jeg, vi bare skulle tale samme, lære hinanden at kende og få taget lidt flere billeder,« har hun ifølge det portugisiske lokalmedie Correio de Manhã fortalt i en video på sin Instagram, hvor 188.000 følger med.

»Jeg tænkte ikke i den situation, at vi skulle have sex. Men det skete. Det var med samtykke, men jeg følte mig manipuleret af, at han er kendt og har magt,« lød det fra influenceren.

Hun hævder, at de to mødtes på et hotel i det nordlige Portugal i slutningen af marts sidste år, da Cristinao Ronaldo, der dengang spillede for Manchester United, var på træningslejr med landsholdet.

Correio da Manhã skriver, at Georgilaya har delt beskeder mellem hende og fodboldstjernen med dem, ligesom hun også har fremvist beskeder, hendes mand angiveligt har udvekslet med Ronaldo.

Efter mediet har skrevet om beskyldningerne, har hovedpersonen selv reageret. Cristiano Ronaldos talskvinde siger i en udtalelse til mediet, at der ikke er hold i det, modellen fortæller.

»Det er komplet falsk og æreskrænkende,« lyder det fra fodboldspillerens lejr.

Cristiano Ronaldo danner til dagligt par med Georgina Rodriguez.

Efterfølgende har Georgilay, der har delt flere billeder med fodboldspilleren, fortalt, at hun ikke har gjort det for penge eller jagten på berømmelse, da hun 'allerede har mange følgere'.

Cristiano Ronaldo, der i dag spiller i Al-Nassr i Saudi-Arabien, danner til dagligt par med Georgina Rodriguez, som han har to børn med - døtrene Alana og Bella Esmeralda. Sidtsnævnte kom til verden i midten af april 2022, men det var ikke kun ren lykke for parret, der ventede tvillinger.

De fortalte med stor sorg, at de havde mistet deres nyfødte søn.

Cristiano Ronaldo har tre børn derudover - sønnen Cristiano Jr og tvillingerne Eva og Mateo.